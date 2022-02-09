Комедійна епопея з народним обранцем Сергієм Кузьміних на слуху у всієї України

Знайти рядового нардепа.

Ця історія без перебільшення варта екранізації.

Комедійна епопея з народним обранцем Сергієм Кузьміних на слуху у всієї країни.

Досить серйозне звинувачення в хабарництві переросло в якесь божевілля.

За переховування від слідства його оголосили в розшук, але коли він сам прийшов до НАБУ, там не знали що робити з великим цабе.

Зрештою на швидку організований суд перетворився на справжній фарс. Також по темі: Житомир здригається від будівельної війни депутата та найбільшого ТЦ міста

Толерантність до народного обранця просто дивує, йому можна забути паспорт і клеїти дурня та водити за ніс усіх учасників процесу.

Але насправді гра геть не варта свічок, бо застава яка найбільш ймовірна в такому випадку, вражає аж до сміху.

Подивіться, як важко судять обраних народом.