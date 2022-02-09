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Video: Комедийная эпопея с народным избранником Сергеем Кузьминым на слуху у всей Украины

Найти рядового нардепа. Эта история без преувеличения предназначена для экранизации. Комедийная эпопея с народным избранником Сергеем Кузьминым на слуху у всей страны. Весьма серьезное обвинение во взяточничестве переросло в какое-то безумие. За укрывательство от следствия его объявили в розыск, но когда он сам пришел в НАБУ, там не знали, что делать с большой шишкой. В конце концов в скорую организованный суд превратился в настоящий фарс.[read_more_news] Толерантность к народному избраннику просто удивляет, ему можно забыть паспорт и клеить дурака и водить за нос всех участников процесса. Но на самом деле игра совсем не стоит свеч, потому что застава наиболее вероятная в таком случае, поражает до смеха. Посмотрите, как тяжело судят избранных народом.

Комедийная эпопея с народным избранником Сергеем Кузьминым на слуху у всей Украины
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Найти рядового нардепа.

Эта история без преувеличения предназначена для экранизации.

Комедийная эпопея с народным избранником Сергеем Кузьминым на слуху у всей страны.

Весьма серьезное обвинение во взяточничестве переросло в какое-то безумие.

За укрывательство от следствия его объявили в розыск, но когда он сам пришел в НАБУ, там не знали, что делать с большой шишкой.

В конце концов в скорую организованный суд превратился в настоящий фарс. Также по теме: Житомир вздрагивает от строительной войны депутата и крупнейшего ТЦ города

Толерантность к народному избраннику просто удивляет, ему можно забыть паспорт и клеить дурака и водить за нос всех участников процесса.

Но на самом деле игра совсем не стоит свеч, потому что застава наиболее вероятная в таком случае, поражает до смеха.

Посмотрите, как тяжело судят избранных народом.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Комедийная эпопея с народным избранником Сергеем Кузьминым на слуху у всей Украины / 09.02.2022 20:02
09.02.2022 20:02

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