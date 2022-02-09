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Video: Колекціонований одяг із секонд-хенду звів у могилу їх власницю – загадкова пожежа у Кременчуці

Загадкова пожежа сталась у Кременчуці на Полтавщині. Там загорілася квартира на третьому поверсі. У помешканні жила самотня пенсіонерка. Але ніхто не міг однозначно відповісти рятувальникам, чи була вона вдома. Жінка часто гостювала у знайомих і в себе практично не жила. Коли ж пожежники відкрили двері до квартири, зрозуміли чому. Всередині жінка облаштувала склад секонд-хенду. Рятувальники перекваліфікувалися у вантажників і почали виносити тліючий непотріб на вулицю. Єдине, що тішило, - внаслідок пожежі всі залишилися живі. [read_more_news] Але ця радість тривала недовго. Наступного дня комунальники знайшли у квартирі труп власниці. Але як це можливо, якщо напередодні знайомі говорили з нею телефоном і розповіли про пожежу?

Колекціонований одяг із секонд-хенду звів у могилу їх власницю – загадкова пожежа у Кременчуці
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Загадкова пожежа сталась у Кременчуці на Полтавщині.

Там загорілася квартира на третьому поверсі.

У помешканні жила самотня пенсіонерка.

Але ніхто не міг однозначно відповісти рятувальникам, чи була вона вдома.

Жінка часто гостювала у знайомих і в себе практично не жила.

Коли ж пожежники відкрили двері до квартири, зрозуміли чому.

Всередині жінка облаштувала склад секонд-хенду.

Рятувальники перекваліфікувалися у вантажників і почали виносити тліючий непотріб на вулицю.

Єдине, що тішило, – внаслідок пожежі всі залишилися живі.  Також по темі: Нічна пожежа в Одесі - постраждалі воліють позбутися винуватця трагедії

Але ця радість тривала недовго.

Наступного дня комунальники знайшли у квартирі труп власниці.

Але як це можливо, якщо напередодні знайомі говорили з нею телефоном і розповіли про пожежу?

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ICTV / Надзвичайні новини / Колекціонований одяг із секонд-хенду звів у могилу їх власницю – загадкова пожежа у Кременчуці / 09.02.2022 19:19
09.02.2022 19:19

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