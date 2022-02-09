Колекціонований одяг із секонд-хенду звів у могилу їх власницю – загадкова пожежа у Кременчуці

Загадкова пожежа сталась у Кременчуці на Полтавщині.

Там загорілася квартира на третьому поверсі.

У помешканні жила самотня пенсіонерка.

Але ніхто не міг однозначно відповісти рятувальникам, чи була вона вдома.

Жінка часто гостювала у знайомих і в себе практично не жила.

Коли ж пожежники відкрили двері до квартири, зрозуміли чому.

Всередині жінка облаштувала склад секонд-хенду.

Рятувальники перекваліфікувалися у вантажників і почали виносити тліючий непотріб на вулицю.

Єдине, що тішило, – внаслідок пожежі всі залишилися живі. Також по темі: Нічна пожежа в Одесі - постраждалі воліють позбутися винуватця трагедії

Але ця радість тривала недовго.

Наступного дня комунальники знайшли у квартирі труп власниці.

Але як це можливо, якщо напередодні знайомі говорили з нею телефоном і розповіли про пожежу?