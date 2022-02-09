Коллекционированная одежда из секонд-хенда свела в могилу их владелицу — загадочный пожар в Кременчуге

Загадочный пожар произошел в Кременчуге на Полтавщине.

Там загорелась квартира на третьем этаже.

В доме жила одинокая пенсионерка.

Но никто не мог однозначно ответить спасателям, была ли она дома.

Женщина часто гостила у знакомых и у себя практически не жила.

Когда же пожарные открыли дверь в квартиру, поняли почему.

Внутри женщина обустроила склад секонд-хенда.

Спасатели переквалифицировались в грузчиков и начали выносить тлеющий хлам на улицу.

Единственное, что радовало — в результате пожара все остались живы. Также по теме: Ночной пожар в Одессе - пострадавшие мечтают избавиться от виновника трагедии

Но эта радость длилась недолго.

На следующий день коммунальщики обнаружили в квартире труп владелицы.

Но как это возможно, если накануне знакомые говорили с ней по телефону и рассказали о пожаре?