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Video: Коллекционированная одежда из секонд-хенда свела в могилу их владелицу — загадочный пожар в Кременчуге

Загадочный пожар произошел в Кременчуге на Полтавщине. Там загорелась квартира на третьем этаже. В доме жила одинокая пенсионерка. Но никто не мог однозначно ответить спасателям, была ли она дома. Женщина часто гостила у знакомых и у себя практически не жила. Когда же пожарные открыли дверь в квартиру, поняли почему. Внутри женщина обустроила склад секонд-хенда. Спасатели переквалифицировались в грузчиков и начали выносить тлеющий хлам на улицу. Единственное, что радовало - в результате пожара все остались живы. [read_more_news] Но эта радость длилась недолго. На следующий день коммунальщики обнаружили в квартире труп владелицы. Но как это возможно, если накануне знакомые говорили с ней по телефону и рассказали о пожаре?

Коллекционированная одежда из секонд-хенда свела в могилу их владелицу — загадочный пожар в Кременчуге
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Загадочный пожар произошел в Кременчуге на Полтавщине.

Там загорелась квартира на третьем этаже.

В доме жила одинокая пенсионерка.

Но никто не мог однозначно ответить спасателям, была ли она дома.

Женщина часто гостила у знакомых и у себя практически не жила.

Когда же пожарные открыли дверь в квартиру, поняли почему.

Внутри женщина обустроила склад секонд-хенда.

Спасатели переквалифицировались в грузчиков и начали выносить тлеющий хлам на улицу.

Единственное, что радовало — в результате пожара все остались живы. Также по теме: Ночной пожар в Одессе - пострадавшие мечтают избавиться от виновника трагедии

Но эта радость длилась недолго.

На следующий день коммунальщики обнаружили в квартире труп владелицы.

Но как это возможно, если накануне знакомые говорили с ней по телефону и рассказали о пожаре?

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ICTV / Чрезвычайные новости / Коллекционированная одежда из секонд-хенда свела в могилу их владелицу — загадочный пожар в Кременчуге / 09.02.2022 19:19
09.02.2022 19:19

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