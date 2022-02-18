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Video: Коханці трагічно загинули в облаштованому гніздечку на гаражем у Броварах

Зачинені у пекельній пастці, посеред дня, фактично на очах десятків очевидців - двоє горіли живцем. Жахіття, яке навіть уявляти страшно, розігралося у Броварах на Київщині. Пожежа у приватному секторі розгорілася по обіді - спалахнув другий поверх, надбудований над гаражем. Хоч двір просто біля жвавої дороги, поруч купа сусідських хат, а господар взагалі був удома, гасити полум’я ніхто не спішив. [read_more_news] Дивом, його помітили патрульні, які проїжджали повз і кинулися на поміч. З вогню втягнули чоловіка - він заледве дихав, а жінка поруч, на жаль, була уже мертва. Як парочка опинилася у господарчій споруді посеред лопат, граблів та іншого начиння? Що там загорілося? І чому хазяїн дому до останнього твердив копам, що людей на палаючому горищі немає?

Коханці трагічно загинули в облаштованому гніздечку на гаражем у Броварах
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Зачинені у пекельній пастці, посеред дня, фактично на очах десятків очевидців – двоє горіли живцем.

Жахіття, яке навіть уявляти страшно, розігралося у Броварах на Київщині.

Пожежа у приватному секторі розгорілася по обіді – спалахнув другий поверх, надбудований над гаражем.

Хоч двір просто біля жвавої дороги, поруч купа сусідських хат, а господар взагалі був удома, гасити полум’я ніхто не спішив.  Також по темі: Почастішали випадки пожеж у багатоповерхівках - рейди на Миколаївщині

Дивом, його помітили патрульні, які проїжджали повз і кинулися на поміч.

З вогню втягнули чоловіка – він заледве дихав, а жінка поруч, на жаль, була уже мертва.

Як парочка опинилася у господарчій споруді посеред лопат, граблів та іншого начиння?

Що там загорілося?

І чому хазяїн дому до останнього твердив копам, що людей на палаючому горищі немає?

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ICTV / Надзвичайні новини / Коханці трагічно загинули в облаштованому гніздечку на гаражем у Броварах / 18.02.2022 19:12
18.02.2022 19:12

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