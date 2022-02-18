Коханці трагічно загинули в облаштованому гніздечку на гаражем у Броварах

Зачинені у пекельній пастці, посеред дня, фактично на очах десятків очевидців – двоє горіли живцем.

Жахіття, яке навіть уявляти страшно, розігралося у Броварах на Київщині.

Пожежа у приватному секторі розгорілася по обіді – спалахнув другий поверх, надбудований над гаражем.

Хоч двір просто біля жвавої дороги, поруч купа сусідських хат, а господар взагалі був удома, гасити полум’я ніхто не спішив. Також по темі: Почастішали випадки пожеж у багатоповерхівках - рейди на Миколаївщині

Дивом, його помітили патрульні, які проїжджали повз і кинулися на поміч.

З вогню втягнули чоловіка – він заледве дихав, а жінка поруч, на жаль, була уже мертва.

Як парочка опинилася у господарчій споруді посеред лопат, граблів та іншого начиння?

Що там загорілося?

І чому хазяїн дому до останнього твердив копам, що людей на палаючому горищі немає?