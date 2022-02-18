Любовники трагически погибли в обустроенном гнездышке на гараже в Броварах

Заперты в адской ловушке, посреди дня, фактически на глазах десятков очевидцев — двое горели заживо.

Ужас, который даже представлять страшно, разыгрался в Броварах Киевской области.

Пожар в частном секторе разгорелся после обеда – загорелся второй этаж, надстроенный над гаражом.

Хотя двор прямо у оживленной дороги, рядом куча соседских домов, а хозяин вообще был дома, гасить пламя никто не спешил. Также по теме: Участились случаи пожаров в многоэтажках - рейды в Николаевской области

Чудом его заметили патрульные, которые проезжали мимо и бросились на помощь.

Из огня втянули мужчину – он едва дышал, а женщина рядом, к сожалению, была уже мертва.

Как парочка оказалась в хозяйственной постройке среди граблей и другой утвари?

Что там загорелось?

И почему хозяин дома до последнего утверждал копам, что людей на горящем чердаке нет?