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Video: Любовники трагически погибли в обустроенном гнездышке на гараже в Броварах

Заперты в адской ловушке, посреди дня, фактически на глазах десятков очевидцев - двое горели заживо. Ужас, который даже представлять страшно, разыгрался в Броварах Киевской области. Пожар в частном секторе разгорелся после обеда – загорелся второй этаж, надстроенный над гаражом. Хотя двор прямо у оживленной дороги, рядом куча соседских домов, а хозяин вообще был дома, гасить пламя никто не спешил. [read_more_news] Чудом его заметили патрульные, которые проезжали мимо и бросились на помощь. Из огня втянули мужчину – он едва дышал, а женщина рядом, к сожалению, была уже мертва. Как парочка оказалась в хозяйственной постройке среди граблей и другой утвари? Что там загорелось? И почему хозяин дома до последнего утверждал копам, что людей на горящем чердаке нет?

Любовники трагически погибли в обустроенном гнездышке на гараже в Броварах
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Заперты в адской ловушке, посреди дня, фактически на глазах десятков очевидцев — двое горели заживо.

Ужас, который даже представлять страшно, разыгрался в Броварах Киевской области.

Пожар в частном секторе разгорелся после обеда – загорелся второй этаж, надстроенный над гаражом.

Хотя двор прямо у оживленной дороги, рядом куча соседских домов, а хозяин вообще был дома, гасить пламя никто не спешил. Также по теме: Участились случаи пожаров в многоэтажках - рейды в Николаевской области

Чудом его заметили патрульные, которые проезжали мимо и бросились на помощь.

Из огня втянули мужчину – он едва дышал, а женщина рядом, к сожалению, была уже мертва.

Как парочка оказалась в хозяйственной постройке среди граблей и другой утвари?

Что там загорелось?

И почему хозяин дома до последнего утверждал копам, что людей на горящем чердаке нет?

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ICTV / Чрезвычайные новости / Любовники трагически погибли в обустроенном гнездышке на гараже в Броварах / 18.02.2022 19:12
18.02.2022 19:12

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