seach
ICTV - Разом краще

Video: Канал постачання наркотиків із Європи перекрито – подробиці затримання ділків

Кілограми кокаїну на мільйони гривень! Столичні копи перекрили канал постачання наркотиків із Європи. В Одесі молода парочка наповнювала сімейний бюджет, приторговуючи зіллям через інтернет-магазин у соцмережі. А сумчанин уявив себе ботаніком і взявся вирощувати канабіс просто у квартирі.[read_more_news] Фастівські правоохоронці викрили наркокубло та затримали учасників банди. Про все це та більше – у сюжеті

Канал постачання наркотиків із Європи перекрито – подробиці затримання ділків
0 Коментувати

Кілограми кокаїну на мільйони гривень!

Столичні копи перекрили канал постачання наркотиків із Європи.

В Одесі молода парочка наповнювала сімейний бюджет, приторговуючи зіллям через інтернет-магазин у соцмережі.

А сумчанин уявив себе ботаніком і взявся вирощувати канабіс просто у квартирі. Також по темі: Наркотики надають крила? У Києві чоловік вилетів з вікна 5 поверху і вижив

Фастівські правоохоронці викрили наркокубло та затримали учасників банди.

Про все це та більше – у сюжеті

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Надзвичайні новини / Канал постачання наркотиків із Європи перекрито – подробиці затримання ділків / 10.02.2022 19:34
10.02.2022 19:34

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

    Поки що немає матеріалів ...

Ми рекомендуємо

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь