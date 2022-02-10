Канал постачання наркотиків із Європи перекрито – подробиці затримання ділків

Кілограми кокаїну на мільйони гривень!

Столичні копи перекрили канал постачання наркотиків із Європи.

В Одесі молода парочка наповнювала сімейний бюджет, приторговуючи зіллям через інтернет-магазин у соцмережі.

А сумчанин уявив себе ботаніком і взявся вирощувати канабіс просто у квартирі. Також по темі: Наркотики надають крила? У Києві чоловік вилетів з вікна 5 поверху і вижив

Фастівські правоохоронці викрили наркокубло та затримали учасників банди.

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