Канал поставки наркотиков из Европы перекрыт — подробности задержания дельцов

Килограммы кокаина на миллионы гривен!

Столичные копы перекрыли канал поставки наркотиков из Европы.

В Одессе молодая парочка наполняла семейный бюджет, торгуя снадобьями через интернет-магазин в соцсети.

А сумчанин вообразил себя ботаником и принялся выращивать каннабис прямо в квартире. Также по теме: Наркотики придают крылья? В Киеве мужчина вылетел из окна 5 этажа и выжил

Фастовские правоохранители разоблачили наркокубло и задержали участников банды.

Обо всем этом и даже больше – в сюжете.