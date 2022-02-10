seach
ICTV - Разом краще
  • Главная
  • Проекты
  • ТВ-Программа
    04:39Гражданская оборона
    06:30Утро в Большом Городе
    06:45Факты. Информационный выпуск
    06:50Утро в Большом Городе
    07:15Факты. Информационный выпуск
    07:32Утро в Большом Городе
    07:45Факты. Информационный выпуск
    07:50Утро в Большом Городе
    08:45Факты. Информационный выпуск
    09:15Чрезвычайные новости
    Открыть на отдельной странице
  • Видео
  • Онлайн

Video: Канал поставки наркотиков из Европы перекрыт — подробности задержания дельцов

Килограммы кокаина на миллионы гривен! Столичные копы перекрыли канал поставки наркотиков из Европы. В Одессе молодая парочка наполняла семейный бюджет, торгуя снадобьями через интернет-магазин в соцсети. А сумчанин вообразил себя ботаником и принялся выращивать каннабис прямо в квартире.[read_more_news] Фастовские правоохранители разоблачили наркокубло и задержали участников банды. Обо всем этом и даже больше – в сюжете.

Канал поставки наркотиков из Европы перекрыт — подробности задержания дельцов
0 Комментировать

Килограммы кокаина на миллионы гривен!

Столичные копы перекрыли канал поставки наркотиков из Европы.

В Одессе молодая парочка наполняла семейный бюджет, торгуя снадобьями через интернет-магазин в соцсети.

А сумчанин вообразил себя ботаником и принялся выращивать каннабис прямо в квартире. Также по теме: Наркотики придают крылья? В Киеве мужчина вылетел из окна 5 этажа и выжил

Фастовские правоохранители разоблачили наркокубло и задержали участников банды.

Обо всем этом и даже больше – в сюжете.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / Канал поставки наркотиков из Европы перекрыт — подробности задержания дельцов / 10.02.2022 19:34
10.02.2022 19:34

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь