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Video: Іноземець-нелегал три години жорстоко бив і збочено ґвалтував 21-річну студентку

У столиці - жах, який ворогу не побажаєш! Іноземець-нелегал три години жорстоко бив і збочено ґвалтував 21-но річну студентку. Дівчина стікала кров’ю і благала помилувати. Тільки дивом змогла вирватись із брудних лап покидька і самотужки дісталась до лікарні. Але найстрашніше, уявіть, увесь час, поки хтивий камерунець задовольняв свої сороміцькі бажання, за звірством спостерігав мовчазний свідок. Який навіть пальцем не поворухнув, аби спасти жертву! [read_more_news] Чому ця людина ну ніяк не спробувала допомогти? Як взагалі молода дівчина опинилась у лігві збоченця? Правду кажуть - свою голову треба мати, бо бувають друзі, гірші за ворогів.

Іноземець-нелегал три години жорстоко бив і збочено ґвалтував 21-річну студентку
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У столиці – жах, який ворогу не побажаєш!

Іноземець-нелегал три години жорстоко бив і збочено ґвалтував 21-но річну студентку.

Дівчина стікала кров’ю і благала помилувати.

Тільки дивом змогла вирватись із брудних лап покидька і самотужки дісталась до лікарні.

Але найстрашніше, уявіть, увесь час, поки хтивий камерунець задовольняв свої сороміцькі бажання, за звірством спостерігав мовчазний свідок.

Який навіть пальцем не поворухнув, аби спасти жертву! Також по темі: 62-річний чоловік три дні ґвалтував 25-річну жінку - секс-рабство у Києві

Чому ця людина ну ніяк не спробувала допомогти?

Як взагалі молода дівчина опинилась у лігві збоченця?

Правду кажуть – свою голову треба мати, бо бувають друзі, гірші за ворогів.

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ICTV / Надзвичайні новини / Іноземець-нелегал три години жорстоко бив і збочено ґвалтував 21-річну студентку / 01.02.2022 20:27
01.02.2022 20:27

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