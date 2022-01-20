seach
ICTV - Разом краще

Video: 62-річний чоловік три дні ґвалтував 25-річну жінку – секс-рабство у Києві

У Києві правоохоронці затримали пенсіонера, якого молода дівчина звинуватила у зґвалтуванні! Заманив до себе додому, і майже три дні глумився, душив, зв'язував та підпалював волосся. Ну справжній збоченець з якоюсь хворобливою фантазією. Коли ж покидьок вдосталь розважився, то просто відпустив нещасну.[read_more_news] Але, тільки послухайте, сам чоловік переконує - дівчина добровільно з ним випивала та розважалася. А сексу і близько не було, бо він, мовляв, уже "не в тому віці". Але ж слідчі кажуть - таку пісеньку затриманий співає вже не вперше.

62-річний чоловік три дні ґвалтував 25-річну жінку – секс-рабство у Києві
0 Коментувати

У Києві правоохоронці затримали пенсіонера, якого молода дівчина звинуватила у зґвалтуванні!

Заманив до себе додому, і майже три дні глумився, душив, зв’язував та підпалював волосся.

Ну справжній збоченець з якоюсь хворобливою фантазією.

Коли ж покидьок вдосталь розважився, то просто відпустив нещасну. Також по темі: 15-річні хлопці зґвалтували 48-річну працівницю лазні під носом у СБУ

Але, тільки послухайте, сам чоловік переконує – дівчина добровільно з ним випивала та розважалася.

А сексу і близько не було, бо він, мовляв, уже “не в тому віці”.

Але ж слідчі кажуть – таку пісеньку затриманий співає вже не вперше.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

ICTV / Надзвичайні новини / 62-річний чоловік три дні ґвалтував 25-річну жінку – секс-рабство у Києві / 20.01.2022 19:16
20.01.2022 19:16

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

    Поки що немає матеріалів ...

Ми рекомендуємо

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь