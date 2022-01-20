62-річний чоловік три дні ґвалтував 25-річну жінку – секс-рабство у Києві

У Києві правоохоронці затримали пенсіонера, якого молода дівчина звинуватила у зґвалтуванні!

Заманив до себе додому, і майже три дні глумився, душив, зв’язував та підпалював волосся.

Ну справжній збоченець з якоюсь хворобливою фантазією.

Коли ж покидьок вдосталь розважився, то просто відпустив нещасну. Також по темі: 15-річні хлопці зґвалтували 48-річну працівницю лазні під носом у СБУ

Але, тільки послухайте, сам чоловік переконує – дівчина добровільно з ним випивала та розважалася.

А сексу і близько не було, бо він, мовляв, уже “не в тому віці”.

Але ж слідчі кажуть – таку пісеньку затриманий співає вже не вперше.