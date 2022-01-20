62-летний мужчина три дня насиловал 25-летнюю женщину – секс-рабство в Киеве

В Киеве стражи порядка задержали пенсионера, которого молодая девушка обвинила в изнасиловании!

Заманил к себе домой, и почти три дня глумился, душил, связывал и поджигал волосы.

Ну настоящий извращенец с какой-нибудь болезненной фантазией.

Когда же отброс достаточно развлекся, то просто отпустил несчастную. Также по теме: 15-летние парни изнасиловали 48-летнюю работницу бани под носом в СБУ

Но только послушайте, сам мужчина убеждает — девушка добровольно с ним выпивала и развлекалась.

А секса и близко не было, потому что он, мол, уже «не в том возрасте».

Но следователи же говорят — такую песенку задержанный поет уже не впервые.