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Video: 62-летний мужчина три дня насиловал 25-летнюю женщину – секс-рабство в Киеве

В Киеве стражи порядка задержали пенсионера, которого молодая девушка обвинила в изнасиловании! Заманил к себе домой, и почти три дня глумился, душил, связывал и поджигал волосы. Ну настоящий извращенец с какой-нибудь болезненной фантазией. Когда же отброс достаточно развлекся, то просто отпустил несчастную.[read_more_news] Но только послушайте, сам мужчина убеждает - девушка добровольно с ним выпивала и развлекалась. А секса и близко не было, потому что он, мол, уже "не в том возрасте". Но следователи же говорят - такую песенку задержанный поет уже не впервые.

62-летний мужчина три дня насиловал 25-летнюю женщину – секс-рабство в Киеве
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В Киеве стражи порядка задержали пенсионера, которого молодая девушка обвинила в изнасиловании!

Заманил к себе домой, и почти три дня глумился, душил, связывал и поджигал волосы.

Ну настоящий извращенец с какой-нибудь болезненной фантазией.

Когда же отброс достаточно развлекся, то просто отпустил несчастную. Также по теме: 15-летние парни изнасиловали 48-летнюю работницу бани под носом в СБУ

Но только послушайте, сам мужчина убеждает — девушка добровольно с ним выпивала и развлекалась.

А секса и близко не было, потому что он, мол, уже «не в том возрасте».

Но следователи же говорят — такую песенку задержанный поет уже не впервые.

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ICTV / Чрезвычайные новости / 62-летний мужчина три дня насиловал 25-летнюю женщину – секс-рабство в Киеве / 20.01.2022 19:16
20.01.2022 19:16

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