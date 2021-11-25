seach
ICTV - Разом краще

Video: 15-летние парни изнасиловали 48-летнюю работницу бани под носом в СБУ

Парились в бане, устроили пожар, ограбили и изнасиловали уборщицу. Это так отдохнули два пятнадцатилетних подростка в Кривом Роге. Действительно очень дикое преступление. И весь это ужас произошел в самом центре города, под носом у СБУ.[read_more_news] Как же удалось выйти на юных мерзавцев? Что они вообще делали в бане без взрослых? И почему их родные считают, что ребят пытали? Детали зверского поступка заставляют содрогаться.

15-летние парни изнасиловали 48-летнюю работницу бани под носом в СБУ
0 Комментировать

Парились в бане, устроили пожар, ограбили и изнасиловали уборщицу.

Это так отдохнули два пятнадцатилетних подростка в Кривом Роге.

Действительно очень дикое преступление.

И весь это ужас произошел в самом центре города, под носом у СБУ. Также по теме: Нашли мертвым в сауне - в Ровно расследуют загадочную гибель мужчины

Как же удалось выйти на юных мерзавцев?

Что они вообще делали в бане без взрослых?

И почему их родные считают, что ребят пытали?

Детали зверского поступка заставляют содрогаться.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / 15-летние парни изнасиловали 48-летнюю работницу бани под носом в СБУ / 25.11.2021 20:05
25.11.2021 20:05

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь