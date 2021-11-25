15-летние парни изнасиловали 48-летнюю работницу бани под носом в СБУ

Парились в бане, устроили пожар, ограбили и изнасиловали уборщицу.

Это так отдохнули два пятнадцатилетних подростка в Кривом Роге.

Действительно очень дикое преступление.

И весь это ужас произошел в самом центре города, под носом у СБУ. Также по теме: Нашли мертвым в сауне - в Ровно расследуют загадочную гибель мужчины

Как же удалось выйти на юных мерзавцев?

Что они вообще делали в бане без взрослых?

И почему их родные считают, что ребят пытали?

Детали зверского поступка заставляют содрогаться.