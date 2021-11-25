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Video: 15-річні хлопці зґвалтували 48-річну працівницю лазні під носом у СБУ

Парилися в лазні, влаштували пожежу, пограбували і зґвалтували прибиральницю. Це так відпочили двоє п'ятнадцятирічних підлітків у Кривому Розі. Направду дуже дикий злочин. І все це жахіття сталось у самісінькому центрі міста, під носом у СБУ.[read_more_news] Як же вдалося вийти на юних мерзотників? Що вони взагалі робили в тій лазні без дорослих? І чому їхні рідні вважають, що хлопців катували? Деталі звірячого вчинку змушують здригатися.

15-річні хлопці зґвалтували 48-річну працівницю лазні під носом у СБУ
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Парилися в лазні, влаштували пожежу, пограбували і зґвалтували прибиральницю.

Це так відпочили двоє п’ятнадцятирічних підлітків у Кривому Розі.

Направду дуже дикий злочин.

І все це жахіття сталось у самісінькому центрі міста, під носом у СБУ. Також по темі: Знайшли мертвим у сауні - у Рівному розслідують загадкову загибель чоловіка

Як же вдалося вийти на юних мерзотників?

Що вони взагалі робили в тій лазні без дорослих?

І чому їхні рідні вважають, що хлопців катували?

Деталі звірячого вчинку змушують здригатися.

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ICTV / Надзвичайні новини / 15-річні хлопці зґвалтували 48-річну працівницю лазні під носом у СБУ / 25.11.2021 20:05
25.11.2021 20:05

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