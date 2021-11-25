15-річні хлопці зґвалтували 48-річну працівницю лазні під носом у СБУ

Парилися в лазні, влаштували пожежу, пограбували і зґвалтували прибиральницю.

Це так відпочили двоє п’ятнадцятирічних підлітків у Кривому Розі.

Направду дуже дикий злочин.

І все це жахіття сталось у самісінькому центрі міста, під носом у СБУ. Також по темі: Знайшли мертвим у сауні - у Рівному розслідують загадкову загибель чоловіка

Як же вдалося вийти на юних мерзотників?

Що вони взагалі робили в тій лазні без дорослих?

І чому їхні рідні вважають, що хлопців катували?

Деталі звірячого вчинку змушують здригатися.