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Video: Иностранец-нелегал три часа жестоко избивал и извращенно насиловал 21-летнюю студентку

В столице – ужас, который врагу не пожелаешь! Иностранец-нелегал три часа жестоко избивал и извращенно насиловал 21-летнюю студентку. Девушка стекала кровью и умоляла помиловать. Только чудом смогла вырваться из грязных лап отброса и самостоятельно добралась до больницы. Но самое страшное, представьте, все время, пока сладострастный камерунец удовлетворял свои срамные желания, за зверством наблюдал молчаливый свидетель. Который даже пальцем не пошевелил, чтобы спасти жертву! [read_more_news] Почему этот человек ну никак не попытался помочь? Как вообще молодая девушка оказалась в логове извращенца? Правду говорят - свою голову надо иметь, потому что бывают друзья хуже врагов.

Иностранец-нелегал три часа жестоко избивал и извращенно насиловал 21-летнюю студентку
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В столице – ужас, который врагу не пожелаешь!

Иностранец-нелегал три часа жестоко избивал и извращенно насиловал 21-летнюю студентку.

Девушка стекала кровью и умоляла помиловать.

Только чудом смогла вырваться из грязных лап отброса и самостоятельно добралась до больницы.

Но самое страшное, представьте, все время, пока сладострастный камерунец удовлетворял свои срамные желания, за зверством наблюдал молчаливый свидетель.

Который даже пальцем не пошевелил, чтобы спасти жертву! Также по теме: 62-летний мужчина три дня насиловал 25-летнюю женщину – секс-рабство в Киеве

Почему этот человек ну никак не попытался помочь?

Как вообще молодая девушка оказалась в логове извращенца?

Правду говорят — свою голову надо иметь, потому что бывают друзья хуже врагов.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Иностранец-нелегал три часа жестоко избивал и извращенно насиловал 21-летнюю студентку / 01.02.2022 20:27
01.02.2022 20:27

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