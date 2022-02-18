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Video: Холодний танець смерті! 21-річну дівчину після нічних розваг знайшли оголеною та мертвою

П'ятниця, вечір. Для багатьох - час зустрітися з друзями, але інколи такі вечори затягуються, і хтозна, що за біда може статися..! На Хмельниччині нічні розваги закінчилися смертю для 21-річної Тетяни. На ранок вона додому - не повернулася. Батьки не одразу забили на сполох. Бо думали, що доня спить.[read_more_news] Аж поки місцевий рибалка не приніс їм найстрашнішу звістку в житті. Їхню Тетяну знайшли мертвою і оголеною просто на дорозі. Хто зголосився провести дівчину додому? Чому подруга покинула Тетяну саму в підозрілій компанії? Холодний танець смерті.

Холодний танець смерті! 21-річну дівчину після нічних розваг знайшли оголеною та мертвою
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П’ятниця, вечір.

Для багатьох – час зустрітися з друзями, але інколи такі вечори затягуються, і хтозна, що за біда може статися..!

На Хмельниччині нічні розваги закінчилися смертю для 21-річної Тетяни.

На ранок вона додому – не повернулася.

Батьки не одразу забили на сполох.

Бо думали, що доня спить. Також по темі: У Харкові жінку знайшли голою та мертвою - поліція знала і не врятувала?

Аж поки місцевий рибалка не приніс їм найстрашнішу звістку в житті.

Їхню Тетяну знайшли мертвою і оголеною просто на дорозі.

Хто зголосився провести дівчину додому?

Чому подруга покинула Тетяну саму в підозрілій компанії?

Холодний танець смерті.

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ICTV / Надзвичайні новини / Холодний танець смерті! 21-річну дівчину після нічних розваг знайшли оголеною та мертвою / 18.02.2022 19:29
18.02.2022 19:29

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