Холодний танець смерті! 21-річну дівчину після нічних розваг знайшли оголеною та мертвою

П’ятниця, вечір.

Для багатьох – час зустрітися з друзями, але інколи такі вечори затягуються, і хтозна, що за біда може статися..!

На Хмельниччині нічні розваги закінчилися смертю для 21-річної Тетяни.

На ранок вона додому – не повернулася.

Батьки не одразу забили на сполох.

Бо думали, що доня спить. Також по темі: У Харкові жінку знайшли голою та мертвою - поліція знала і не врятувала?

Аж поки місцевий рибалка не приніс їм найстрашнішу звістку в житті.

Їхню Тетяну знайшли мертвою і оголеною просто на дорозі.

Хто зголосився провести дівчину додому?

Чому подруга покинула Тетяну саму в підозрілій компанії?

Холодний танець смерті.