Холодный танец смерти! 21-летнюю девушку после ночных развлечений нашли обнаженной и мертвой

Пятница, вечер.

Для многих — время встретиться с друзьями, но иногда такие вечера затягиваются, и неизвестно, что за беда может случиться!

В Хмельницкой области ночные развлечения закончились смертью для 21-летней Татьяны.

Наутро она домой не вернулась.

Родители не сразу забили тревогу.

Потому что думали, что дочь спит.

Пока местный рыбак не принес им самое страшное известие в жизни. Также по теме: В Харькове женщину нашли голой и мертвой – полиция знала и не спасла?

Их Татьяну нашли мертвой и обнаженной прямо на дороге.

Кто согласился провести девушку домой?

Почему подруга покинула Татьяну саму в подозрительной компании?

Холодный танец смерти.