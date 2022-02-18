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Video: Холодный танец смерти! 21-летнюю девушку после ночных развлечений нашли обнаженной и мертвой

Пятница, вечер. Для многих - время встретиться с друзьями, но иногда такие вечера затягиваются, и неизвестно, что за беда может случиться! В Хмельницкой области ночные развлечения закончились смертью для 21-летней Татьяны. Наутро она домой  не вернулась. Родители не сразу забили тревогу. Потому что думали, что дочь спит. Пока местный рыбак не принес им самое страшное известие в жизни.[read_more_news] Их Татьяну нашли мертвой и обнаженной прямо на дороге. Кто согласился провести девушку домой? Почему подруга покинула Татьяну саму в подозрительной компании? Холодный танец смерти.

Холодный танец смерти! 21-летнюю девушку после ночных развлечений нашли обнаженной и мертвой
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Пятница, вечер.

Для многих — время встретиться с друзьями, но иногда такие вечера затягиваются, и неизвестно, что за беда может случиться!

В Хмельницкой области ночные развлечения закончились смертью для 21-летней Татьяны.

Наутро она домой  не вернулась.

Родители не сразу забили тревогу.

Потому что думали, что дочь спит.

Пока местный рыбак не принес им самое страшное известие в жизни. Также по теме: В Харькове женщину нашли голой и мертвой – полиция знала и не спасла?

Их Татьяну нашли мертвой и обнаженной прямо на дороге.

Кто согласился провести девушку домой?

Почему подруга покинула Татьяну саму в подозрительной компании?

Холодный танец смерти.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Холодный танец смерти! 21-летнюю девушку после ночных развлечений нашли обнаженной и мертвой / 18.02.2022 19:29
18.02.2022 19:29

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