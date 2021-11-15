У Харкові жінку знайшли голою та мертвою – поліція знала і не врятувала?

Моторошна картина поставила на вуха весь Харків!

Лиш уявіть! Мешканці багатоповерхівки побачили під своїми вікнами вранці страшне видовище, від якого волосся ворушиться на голові!

Напівголу й мертву жінку!

Обличчя бідолашної було суцільним кривавим місивом.

Видно, ударів завдавали з такою силою, що ніс нещасної аж запав у череп! Також по темі: Чоловік-тиран не допускав медиків до хворої на COVID-19 коханої екс-дружини

Хто ж на таке здатен?

Невже у місті завівся маніяк?

Коли місцеві врешті таки впізнали жертву – аж обімліли!

Виявляється, напередодні вона дзвонила у поліцію і просила врятувати її від тирана!

Тепер в її квартирі – ріки крові.

А нещадний убивця – ховається на волі, десь серед нас!