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Video: У Харкові жінку знайшли голою та мертвою – поліція знала і не врятувала?

Моторошна картина поставила на вуха весь Харків! Лиш уявіть! Мешканці багатоповерхівки побачили під своїми вікнами вранці страшне видовище, від якого волосся ворушиться на голові! Напівголу й мертву жінку! Обличчя бідолашної було суцільним кривавим місивом. Видно, ударів завдавали з такою силою, що ніс нещасної аж запав у череп! [read_more_news] Хто ж на таке здатен? Невже у місті завівся маніяк? Коли місцеві врешті таки впізнали жертву - аж обімліли! Виявляється, напередодні вона дзвонила у поліцію  і просила врятувати її від тирана! Тепер в її квартирі - ріки крові. А нещадний убивця - ховається на волі, десь серед нас!

У Харкові жінку знайшли голою та мертвою – поліція знала і не врятувала?
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Моторошна картина поставила на вуха весь Харків!

Лиш уявіть! Мешканці багатоповерхівки побачили під своїми вікнами вранці страшне видовище, від якого волосся ворушиться на голові!

Напівголу й мертву жінку!

Обличчя бідолашної було суцільним кривавим місивом.

Видно, ударів завдавали з такою силою, що ніс нещасної аж запав у череп! Також по темі: Чоловік-тиран не допускав медиків до хворої на COVID-19 коханої екс-дружини

Хто ж на таке здатен?

Невже у місті завівся маніяк?

Коли місцеві врешті таки впізнали жертву – аж обімліли!

Виявляється, напередодні вона дзвонила у поліцію  і просила врятувати її від тирана!

Тепер в її квартирі – ріки крові.

А нещадний убивця – ховається на волі, десь серед нас!

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ICTV / Надзвичайні новини / У Харкові жінку знайшли голою та мертвою – поліція знала і не врятувала? / 15.11.2021 19:27
15.11.2021 19:27

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