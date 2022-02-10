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Video: Фура збила монтера з вежі – каскадерська аварія у Дніпрі

Страшна аварія сталась у Дніпрі. Вантажівка зачепила автовежу, на якій саме працювали електрики! Монтажну люльку так розкрутило, що комунальники повилітали звідти. [read_more_news] Одного врятував страхувальний трос, а от інший від удару впав з десятиметрової висоти - просто на асфальт. Зараз чоловік - на межі життя і смерті, у реанімації. А що ж водій фури, який усе це накоїв?! Побачите приголомшливі кадри, які можуть шокувати.

Фура збила монтера з вежі – каскадерська аварія у Дніпрі
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Страшна аварія сталась у Дніпрі.

Вантажівка зачепила автовежу, на якій саме працювали електрики!

Монтажну люльку так розкрутило, що комунальники повилітали звідти.  Також по темі: ДТП біля Кривого озера - чому Феміда посміхається тому, хто загубив людські життя?

Одного врятував страхувальний трос, а от інший від удару впав з десятиметрової висоти – просто на асфальт.

Зараз чоловік – на межі життя і смерті, у реанімації.

А що ж водій фури, який усе це накоїв?!

Побачите приголомшливі кадри, які можуть шокувати.

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ICTV / Надзвичайні новини / Фура збила монтера з вежі – каскадерська аварія у Дніпрі / 10.02.2022 19:02
10.02.2022 19:02

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