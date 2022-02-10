Фура збила монтера з вежі – каскадерська аварія у Дніпрі

Страшна аварія сталась у Дніпрі.

Вантажівка зачепила автовежу, на якій саме працювали електрики!

Монтажну люльку так розкрутило, що комунальники повилітали звідти. Також по темі: ДТП біля Кривого озера - чому Феміда посміхається тому, хто загубив людські життя?

Одного врятував страхувальний трос, а от інший від удару впав з десятиметрової висоти – просто на асфальт.

Зараз чоловік – на межі життя і смерті, у реанімації.

А що ж водій фури, який усе це накоїв?!

Побачите приголомшливі кадри, які можуть шокувати.