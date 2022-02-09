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Video: ДТП біля Кривого озера – чому Феміда посміхається тому, хто загубив людські життя?

На Миколаївщині водій вантажівки зніс двох чоловіків і вже півтора року після цієї фатальної трагедії ходить на свободі. 8 судових засідань і жодного вироку, хоч водія і визнали винним. Та з зали суду чоловіка відпустили під домашній арешт. І лиш уявіть, Феміда і досі посміхається тому, хто загубив два людські життя. [read_more_news] Всіх учасників, окрім постраждалих, один за одним «косить» хвороба. І тепер рідні загиблих не те що чекають справедливого покарання, а з нетерпінням чекають, аби врешті решт відбулося хоч одне повноцінне судове слухання.

ДТП біля Кривого озера – чому Феміда посміхається тому, хто загубив людські життя?
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На Миколаївщині водій вантажівки зніс двох чоловіків і вже півтора року після цієї фатальної трагедії ходить на свободі.

8 судових засідань і жодного вироку, хоч водія і визнали винним.

Та з зали суду чоловіка відпустили під домашній арешт.

І лиш уявіть, Феміда і досі посміхається тому, хто загубив два людські життя. Також по темі: Зніс на переході жінку і живе у своє задоволення. Чому винуватець ДТП залишився безкарним?

Всіх учасників, окрім постраждалих, один за одним «косить» хвороба.

І тепер рідні загиблих не те що чекають справедливого покарання, а з нетерпінням чекають, аби врешті решт відбулося хоч одне повноцінне судове слухання.

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ICTV / Надзвичайні новини / ДТП біля Кривого озера – чому Феміда посміхається тому, хто загубив людські життя? / 09.02.2022 19:40
09.02.2022 19:40

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