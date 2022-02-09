ДТП у Кривого озера – почему Фемида улыбается тому, кто угробил человеческие жизни?

В Николаевской области водитель грузовика снес двух мужчин и уже полтора года после этой роковой трагедии ходит на свободе.

8 судебных заседаний и ни одного приговора, хотя водителя признали виновным.

Но из зала суда мужчину отпустили под домашний арест.

И только представьте, Фемида до сих пор улыбается тому, кто потерял две человеческие жизни. Также по теме: Снес на переходе женщину и живет в свое удовольствие. Почему виновник ДТП остался безнаказанным?

Всех участников, кроме пострадавших, один за другим косит болезнь.

И теперь родные погибших не то что ждут справедливого наказания, а с нетерпением ждут, чтобы, наконец, состоялось хоть одно полноценное судебное слушание.