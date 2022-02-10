Фура сбила монтера с вышки – каскадерская авария в Днепре

Страшная авария произошла в Днепре.

Грузовик задел вышку, на которой именно работали электрики!

Монтажную трубку так раскрутило, что коммунальщики вылетели оттуда. Также по теме: ДТП у Кривого озера – почему Фемида улыбается тому, кто угробил человеческие жизни?

Одного спас страховочный трос, а вот другой от удара упал с десятиметровой высоты – прямо на асфальт.

Сейчас мужчина – на грани жизни и смерти, в реанимации.

А что же водитель фуры, который все это натворил?

Увидите ошеломляющие кадры, которые могут шокировать.