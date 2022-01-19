Фатальне знайомство з іноземцем звело в могилу жінку з Кременчука

Фатальне знайомство звело в могилу жінку з Кременчука на Полтавщині.

Її – побиту до крові і непритомну – у власній квартирі знайшов зять.

Нещасна ледь дихала.

Медики два тижні боролися за її життя і навіть надія на краще з’явилася.

Адже пацієнтка прийшла до тями і розповіла, хто той нелюд.

А потім несподівано померла. Також по темі: Привселюдна страта іноземця у Києві - що не поділили бандити

Цікаво, що набагато молодшого за жертву залицяльника ніхто ніколи раніше не бачив!

Звідки ж він узявся?

І чому жінка настільки йому довірилася?

Драма, від якої мороз шкірою.