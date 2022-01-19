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Video: Фатальне знайомство з іноземцем звело в могилу жінку з Кременчука

Фатальне знайомство звело в могилу жінку з Кременчука на Полтавщині. Її - побиту до крові і непритомну - у власній квартирі знайшов зять. Нещасна ледь дихала. Медики два тижні боролися за її життя і навіть надія на краще з'явилася. Адже пацієнтка прийшла до тями і розповіла, хто той нелюд. А потім несподівано померла.[read_more_news] Цікаво, що набагато молодшого за жертву залицяльника ніхто ніколи раніше не бачив! Звідки ж він узявся? І чому жінка настільки йому довірилася? Драма, від якої мороз шкірою.

Фатальне знайомство з іноземцем звело в могилу жінку з Кременчука
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Фатальне знайомство звело в могилу жінку з Кременчука на Полтавщині.

Її – побиту до крові і непритомну – у власній квартирі знайшов зять.

Нещасна ледь дихала.

Медики два тижні боролися за її життя і навіть надія на краще з’явилася.

Адже пацієнтка прийшла до тями і розповіла, хто той нелюд.

А потім несподівано померла. Також по темі: Привселюдна страта іноземця у Києві - що не поділили бандити

Цікаво, що набагато молодшого за жертву залицяльника ніхто ніколи раніше не бачив!

Звідки ж він узявся?

І чому жінка настільки йому довірилася?

Драма, від якої мороз шкірою.

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ICTV / Надзвичайні новини / Фатальне знайомство з іноземцем звело в могилу жінку з Кременчука / 19.01.2022 20:11
19.01.2022 20:11

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