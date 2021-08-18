Привселюдна страта іноземця у Києві – що не поділили бандити

Розстріл іноземця у столиці.

Чоловіку випустили кулю в голову просто посеред двору багатоповерхівки.

Усе сталося вранці, люди почули лише постріл, а самі кілери зуміли швидко й безслідно зникнути. Також по темі: Нацкорпус повернув у Суми дикий рекет з 90-х? Люди просять захисту

Це справжній жах, влаштувати таку цинічну й привселюдну страту.

Подейкують, що це все кримінальні розбірки, наче у лихих 90-х.

Вже реально стає страшно ходити навіть біля власного будинку.