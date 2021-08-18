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Video: Привселюдна страта іноземця у Києві – що не поділили бандити

Розстріл іноземця у столиці. Чоловіку випустили кулю в голову просто посеред двору багатоповерхівки. Усе сталося вранці, люди почули лише постріл, а самі кілери зуміли швидко й безслідно зникнути. [read_more_news] Це справжній жах, влаштувати таку цинічну й привселюдну страту. Подейкують, що це все кримінальні розбірки, наче у лихих 90-х. Вже реально стає страшно ходити навіть біля власного будинку.

Привселюдна страта іноземця у Києві – що не поділили бандити
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Розстріл іноземця у столиці.

Чоловіку випустили кулю в голову просто посеред двору багатоповерхівки.

Усе сталося вранці, люди почули лише постріл, а самі кілери зуміли швидко й безслідно зникнути. Також по темі: Нацкорпус повернув у Суми дикий рекет з 90-х? Люди просять захисту

Це справжній жах, влаштувати таку цинічну й привселюдну страту.

Подейкують, що це все кримінальні розбірки, наче у лихих 90-х.

Вже реально стає страшно ходити навіть біля власного будинку.

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ICTV / Надзвичайні новини / Привселюдна страта іноземця у Києві – що не поділили бандити / 18.08.2021 19:44
18.08.2021 19:44

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