Роковое знакомство с иностранцем свело в могилу женщину из Кременчуга

Роковое знакомство возвело в могилу женщину из Кременчуга на Полтавщине.

Ее – избитую до крови и без сознания – в собственной квартире нашел зять.

Несчастная чуть дышала.

Медики две недели боролись за ее жизнь, и даже надежда на лучшее появилась.

Ведь пациентка пришла в себя и рассказала, кто тот изверг.

А потом неожиданно умерла. Также по теме: Публичная казнь иностранца в Киеве - что не поделили бандиты

Интересно, что гораздо младше жертвы поклонника никто никогда раньше не видел!

Откуда он взялся?

И почему женщина так ему доверилась?

Драма, от которой мороз кожей.