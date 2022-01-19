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Video: Роковое знакомство с иностранцем свело в могилу женщину из Кременчуга

Роковое знакомство возвело в могилу женщину из Кременчуга на Полтавщине. Ее – избитую до крови и без сознания – в собственной квартире нашел зять. Несчастная чуть дышала. Медики две недели боролись за ее жизнь, и даже надежда на лучшее появилась. Ведь пациентка пришла в себя и рассказала, кто тот изверг. А потом неожиданно умерла.[read_more_news] Интересно, что гораздо младше жертвы поклонника никто никогда раньше не видел! Откуда он взялся? И почему женщина так ему доверилась? Драма, от которой мороз кожей.

Роковое знакомство с иностранцем свело в могилу женщину из Кременчуга
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Роковое знакомство возвело в могилу женщину из Кременчуга на Полтавщине.

Ее – избитую до крови и без сознания – в собственной квартире нашел зять.

Несчастная чуть дышала.

Медики две недели боролись за ее жизнь, и даже надежда на лучшее появилась.

Ведь пациентка пришла в себя и рассказала, кто тот изверг.

А потом неожиданно умерла. Также по теме: Публичная казнь иностранца в Киеве - что не поделили бандиты

Интересно, что гораздо младше жертвы поклонника никто никогда раньше не видел!

Откуда он взялся?

И почему женщина так ему доверилась?

Драма, от которой мороз кожей.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Роковое знакомство с иностранцем свело в могилу женщину из Кременчуга / 19.01.2022 20:11
19.01.2022 20:11

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