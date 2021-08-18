Публичная казнь иностранца в Киеве — что не поделили бандиты

Расстрел иностранца в столице.

Мужчине выпустили пулю в голову прямо посреди двора многоэтажки.

Все произошло утром, люди услышали только выстрел, а сами киллеры сумели быстро и бесследно исчезнуть. Также по теме: Нацкорпус вернул в Сумы дикий рэкет с 90-х? Люди просят защиты

Это настоящий ужас, устроить такую циничную и публичную казнь.

Говорят, что это все криминальные разборки, как в лихих 90-х.

Уже реально становится страшно ходить даже у собственного дома.