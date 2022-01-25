Фатальна помилка призвела до загибелі людей – пожежа у Кременчуці

Люди роками жили і не здогадувалися, яку страшну загибель їм влаштує сусідка.

Бо хтозна, що там коїться за чужими дверима.

Виявляється, смертельно небезпечно жити в багатоповерхівці.

Це на собі сповна відчули мешканці висотки в Кременчуці на Полтавщині.

Там загорілася квартира на четвертому поверсі.

Люди помітили пожежу, коли вогонь вже виривався з вікон, а їдкий дим сочився під’їздом. Також по темі: Мрець гуляв вулицями, поки його рідні готувалися до похорону. Дивовижне воскресіння після пожежі

Квартира згоріла вщент разом із власницею.

Але який же жах відчули рятувальники, коли натрапили на ще два трупи аж на горішньому поверсі.

Яка фатальна помилка призвела до ще двох смертей?

І чому люди тепер бояться жити у власних квартирах?

Від такого точно ніхто не застрахований.