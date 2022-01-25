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Video: Роковая ошибка привела к гибели людей — пожар в Кременчуге

Люди годами жили и не догадывались, какую страшную гибель устроит им соседка. Ибо неизвестно, что там творится за чужой дверью. Оказывается, смертельно небезопасно жить в многоэтажке. Это на себе вполне почувствовали жители высотки в Кременчуге на Полтавщине. Там загорелась квартира на четвертом этаже. Люди заметили пожар, когда огонь уже вырывался из окон, а едкий дым сочился подъездом. [read_more_news] Квартира сгорела дотла вместе с владелицей. Но какой же ужас почувствовали спасатели, когда встретили еще два трупа на верхнем этаже. Какая роковая ошибка привела к еще двум смертям? И почему люди теперь боятся жить в своих квартирах? От такого точно никто не застрахован.

Роковая ошибка привела к гибели людей — пожар в Кременчуге
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Люди годами жили и не догадывались, какую страшную гибель устроит им соседка.

Ибо неизвестно, что там творится за чужой дверью.

Оказывается, смертельно небезопасно жить в многоэтажке.

Это на себе вполне почувствовали жители высотки в Кременчуге на Полтавщине.

Там загорелась квартира на четвертом этаже.

Люди заметили пожар, когда огонь уже вырывался из окон, а едкий дым сочился подъездом. Также по теме: Мертвец гулял улицами, пока его родные готовились к похоронам. Удивительное воскресение после пожара

Квартира сгорела дотла вместе с владелицей.

Но какой же ужас почувствовали спасатели, когда встретили еще два трупа на верхнем этаже.

Какая роковая ошибка привела к еще двум смертям?

И почему люди теперь боятся жить в своих квартирах?

От такого точно никто не застрахован.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Роковая ошибка привела к гибели людей — пожар в Кременчуге / 25.01.2022 19:41
25.01.2022 19:41

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