Екс-полковник Юрій Голубан на прізвисько Дракон попався на організації кривавих мітингів

У столиці затримали провокаторів, які мали організувати серію жорстких та кривавих мітингів по всій Україні.

Перший такий мав відбутися під Офісом Президента.

А головний організатор і тепер підозрюваний не хто-небудь, а експолковник Нацполіції і колишній командир батальйон спецпризначення поліції Донеччини – Юрій Голубан.

Це гучна особистість, бо чоловіка вже підозрювали у співпраці з бойовиками на окупованій території, серед терористів Голубан більше відомий, як Дракон. Також по темі: У Рівному знайшли вбитим підполковника Збройних сил України

А в Україні він отримав ще й орден за заслуги від самого президента.

А тепер цей герой начебто вигадував гарячі сценарії з бутафорською кров’ю та сутичками з правоохоронцями.

У МВС, як залізний доказ, демонструють навіть розмови організатора про те, як все мало відбуватися.

Але сам Голубан каже, що це чергова вигадка і намагання вкотре очорнити його світле ім’я.

Невже й цього разу цьому перевертню в погонах вдасть вийти сухим з води.