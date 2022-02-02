Оборотень в погонах Юрий Голубан по кличке Дракон попался на организации кровавых митингов

В столице задержаны провокаторы, которые должны были организовать серию жестких и кровавых митингов по всей Украине.

Первый такой должен состояться под Офисом Президента.

А главный организатор и теперь подозреваемый не кто-нибудь, а эксполковник Нацполиции и бывший командир батальона спецназначения полиции Донбасса – Юрий Голубан.

Это громкая личность, потому что мужчину уже подозревали в сотрудничестве с боевиками на оккупированной территории, среди террористов Голубан более известен как Дракон. Также по теме: В Ровно нашли убитым подполковника Вооруженных сил Украины

А в Украине он получил еще и орден за заслуги от самого президента.

А теперь этот герой вроде бы придумывал горячие сценарии с бутафорской кровью и столкновениями с правоохранителями.

В МВД как железное доказательство демонстрируют даже разговоры организатора о том, как все должно было происходить.

Но сам Голубан говорит, что это очередная выдумка и попытка еще раз очернить его светлое имя.

Неужели и на этот раз оборотню в погонах удастся выйти сухим из воды.