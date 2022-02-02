seach
ICTV - Разом краще

Video: Оборотень в погонах Юрий Голубан по кличке Дракон попался на организации кровавых митингов

В столице задержаны провокаторы, которые должны были организовать серию жестких и кровавых митингов по всей Украине. Первый такой должен состояться под Офисом Президента. А главный организатор и теперь подозреваемый не кто-нибудь, а эксполковник Нацполиции и бывший командир батальона спецназначения полиции Донбасса – Юрий Голубан. Это громкая личность, потому что мужчину уже подозревали в сотрудничестве с боевиками на оккупированной территории, среди террористов Голубан более известен как Дракон. [read_more_news] А в Украине он получил еще и орден за заслуги от самого президента. А теперь этот герой вроде бы придумывал горячие сценарии с бутафорской кровью и столкновениями с правоохранителями. В МВД как железное доказательство демонстрируют даже разговоры организатора о том, как все должно было происходить. Но сам Голубан говорит, что это очередная выдумка и попытка еще раз очернить его светлое имя. Неужели и на этот раз оборотню в погонах удастся выйти сухим из воды.

Оборотень в погонах Юрий Голубан по кличке Дракон попался на организации кровавых митингов
0 Комментировать

В столице задержаны провокаторы, которые должны были организовать серию жестких и кровавых митингов по всей Украине.

Первый такой должен состояться под Офисом Президента.

А главный организатор и теперь подозреваемый не кто-нибудь, а эксполковник Нацполиции и бывший командир батальона спецназначения полиции Донбасса – Юрий Голубан.

Это громкая личность, потому что мужчину уже подозревали в сотрудничестве с боевиками на оккупированной территории, среди террористов Голубан более известен как Дракон. Также по теме: В Ровно нашли убитым подполковника Вооруженных сил Украины

А в Украине он получил еще и орден за заслуги от самого президента.

А теперь этот герой вроде бы придумывал горячие сценарии с бутафорской кровью и столкновениями с правоохранителями.

В МВД как железное доказательство демонстрируют даже разговоры организатора о том, как все должно было происходить.

Но сам Голубан говорит, что это очередная выдумка и попытка еще раз очернить его светлое имя.

Неужели и на этот раз оборотню в погонах удастся выйти сухим из воды.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ICTV / Чрезвычайные новости / Оборотень в погонах Юрий Голубан по кличке Дракон попался на организации кровавых митингов / 02.02.2022 20:20
02.02.2022 20:20

Материалы по теме

ЕЩЕ

Топ видео

    Пока нет материалов ...

Мы рекомендуем

Ведущие канала

    Пока нет материалов ...
    Пока нет материалов ...

Смотрите на ICTV


ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь