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Video: Джентльмени злодійської невдачі наробили галасу у Сумах у боротьбі за солідний куш

Джентльмени злодійської невдачі наробили галасу у Сумах. Трійця гангстерів задумала лихе – напасти на 68-річного підприємця і відібрати у нього гроші. Куш чекав солідний – 400 тисяч гривень. Підготувалися ретельно, обрали місце, де точно не буде свідків. На озброєнні дужі кулаки, сльозогінний газ та пістолет. [read_more_news] Спочатку усе йшло за планом. Та за пів години зап’ястки розбійників уже стискали холодні кайданки. Але ж яка історія вийшла – стрілянина, погоня, шалені гроші – буде що співкамерникам наступні 15 років розказувати.

Джентльмени злодійської невдачі наробили галасу у Сумах у боротьбі за солідний куш
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Джентльмени злодійської невдачі наробили галасу у Сумах.

Трійця гангстерів задумала лихе – напасти на 68-річного підприємця і відібрати у нього гроші.

Куш чекав солідний – 400 тисяч гривень.

Підготувалися ретельно, обрали місце, де точно не буде свідків.

На озброєнні дужі кулаки, сльозогінний газ та пістолет.  Також по темі: Небезпечну банду з Донеччини затримали на гарячому - незвані гості виносили все, що могли

Спочатку усе йшло за планом.

Та за пів години зап’ястки розбійників уже стискали холодні кайданки.

Але ж яка історія вийшла – стрілянина, погоня, шалені гроші – буде що співкамерникам наступні 15 років розказувати.

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ICTV / Надзвичайні новини / Джентльмени злодійської невдачі наробили галасу у Сумах у боротьбі за солідний куш / 10.02.2022 19:57
10.02.2022 19:57

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