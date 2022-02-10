Джентльмени злодійської невдачі наробили галасу у Сумах у боротьбі за солідний куш

Джентльмени злодійської невдачі наробили галасу у Сумах.

Трійця гангстерів задумала лихе – напасти на 68-річного підприємця і відібрати у нього гроші.

Куш чекав солідний – 400 тисяч гривень.

Підготувалися ретельно, обрали місце, де точно не буде свідків.

На озброєнні дужі кулаки, сльозогінний газ та пістолет. Також по темі: Небезпечну банду з Донеччини затримали на гарячому - незвані гості виносили все, що могли

Спочатку усе йшло за планом.

Та за пів години зап’ястки розбійників уже стискали холодні кайданки.

Але ж яка історія вийшла – стрілянина, погоня, шалені гроші – буде що співкамерникам наступні 15 років розказувати.