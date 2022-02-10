Джентльмены воровской неудачи наделали шум в Сумах в борьбе за солидный куш

Джентльмены воровской неудачи наделали шума в Сумах.

Троица гангстеров задумала плохое – напасть на 68-летнего предпринимателя и отобрать у него деньги.

Куш ждал солидный – 400 тысяч гривен.

Подготовились тщательно, выбрали место, где точно не будет свидетелей.

На вооружении крепкие кулаки, слезоточивый газ и пистолет. Также по теме: Опасную банду из Донецкой области задержали с поличным - незваные гости выносили все, что могли

Поначалу все шло по плану.

Но через полчаса запястья разбойников уже сжимали холодные наручники.

Но какая история получилась – стрельба, погоня, безумные деньги – будет что сокамерникам следующие 15 лет рассказывать.