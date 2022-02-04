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Video: ДТП з автобусом на Полтавщині – 13 постраждалих у лікарнях

Останньою в житті могла стати поїздка для півтора десятка людей, що втрапили в аварію на Полтавщині. Там на крутому повороті зіткнулися відразу чотири транспортні засоби. Серед них – маршрутка з пасажирами. Замість місця призначення людей на «швидких» розвезли у кілька лікарень.[read_more_news] Один чоловік у тяжкому стані. «Надзвичайні новини» поспілкувалися з імовірним винуватцем аварії. Він назвав причину, через яку протаранив відразу три транспортні засоби і сам ледь не загинув.

ДТП з автобусом на Полтавщині – 13 постраждалих у лікарнях
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Останньою в житті могла стати поїздка для півтора десятка людей, що втрапили в аварію на Полтавщині.

Там на крутому повороті зіткнулися відразу чотири транспортні засоби.

Серед них – маршрутка з пасажирами.

Замість місця призначення людей на «швидких» розвезли у кілька лікарень. Також по темі: 29-річний гонщик на краденій "сімці" потрапив у ДТП на Сумщині

Один чоловік у тяжкому стані.

«Надзвичайні новини» поспілкувалися з імовірним винуватцем аварії.

Він назвав причину, через яку протаранив відразу три транспортні засоби і сам ледь не загинув.

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ICTV / Надзвичайні новини / ДТП з автобусом на Полтавщині – 13 постраждалих у лікарнях / 04.02.2022 19:56
04.02.2022 19:56

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