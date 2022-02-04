ДТП с автобусом в Полтавской области — 13 пострадавших в больницах

Последней в жизни могла стать поездка для полутора десятка людей, попавших в аварию на Полтавщине.

Там на крутом повороте столкнулись сразу четыре транспортных средства.

Среди них – маршрутка с пассажирами.

Вместо места назначения людей на скорых развезли в несколько больниц. Также по теме: 29-летний гонщик на краденой "семерке" попал в ДТП в Сумской области

Один человек в тяжелом состоянии.

«Чрезвычайные новости» пообщались с вероятным виновником аварии.

Он назвал причину, по которой протаранил сразу три транспортных средства и сам едва не погиб.