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Video: ДТП с автобусом в Полтавской области — 13 пострадавших в больницах

Последней в жизни могла стать поездка для полутора десятка людей, попавших в аварию на Полтавщине. Там на крутом повороте столкнулись сразу четыре транспортных средства. Среди них – маршрутка с пассажирами. Вместо места назначения людей на скорых развезли в несколько больниц.[read_more_news] Один человек в тяжелом состоянии. «Чрезвычайные новости» пообщались с вероятным виновником аварии. Он назвал причину, по которой протаранил сразу три транспортных средства и сам едва не погиб.

ДТП с автобусом в Полтавской области — 13 пострадавших в больницах
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Последней в жизни могла стать поездка для полутора десятка людей, попавших в аварию на Полтавщине.

Там на крутом повороте столкнулись сразу четыре транспортных средства.

Среди них – маршрутка с пассажирами.

Вместо места назначения людей на скорых развезли в несколько больниц. Также по теме: 29-летний гонщик на краденой "семерке" попал в ДТП в Сумской области

Один человек в тяжелом состоянии.

«Чрезвычайные новости» пообщались с вероятным виновником аварии.

Он назвал причину, по которой протаранил сразу три транспортных средства и сам едва не погиб.

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ICTV / Чрезвычайные новости / ДТП с автобусом в Полтавской области — 13 пострадавших в больницах / 04.02.2022 19:56
04.02.2022 19:56

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