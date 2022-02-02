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Video: 29-летний гонщик на краденой «семерке» попал в ДТП в Сумской области

Выпил, украл и в тюрьму – столько разных преступлений, а сценарий всегда один. Очередная постановка разыгралась в городе Ромнах Сумской области. В главной роли ужасно упорный, но, очевидно, не слишком умный 29-летний мужчина. Имеет глупую привычку – воровать чужие авто.[read_more_news] На этот раз украл старые жигули у местного таксиста. «Феерическая» история.

29-летний гонщик на краденой «семерке» попал в ДТП в Сумской области
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Выпил, украл и в тюрьму – столько разных преступлений, а сценарий всегда один.

Очередная постановка разыгралась в городе Ромнах Сумской области.

В главной роли ужасно упорный, но, очевидно, не слишком умный 29-летний мужчина.

Имеет глупую привычку – воровать чужие авто. Также по теме: Пьяный мужчина похитил красавицу невесту и увез в неизвестном направлении

На этот раз украл старые жигули у местного таксиста.

«Феерическая» история.

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ICTV / Чрезвычайные новости / 29-летний гонщик на краденой «семерке» попал в ДТП в Сумской области / 02.02.2022 19:21
02.02.2022 19:21

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