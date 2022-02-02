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Video: 29-річний гонщик на краденій “сімці” потрапив у ДТП на Сумщині

Випив, вкрав, в тюрму – стільки різних злочинів, а сценарій завжди один. Чергова постановка розігралася у місті Ромнах на Сумщині. У головній ролі страшенно заповзятий але, вочевидь, не надто розумний 29-річний чоловік. Має дурну звичку – цупити чужі авто. Ловиться щоразу, але не здається.[read_more_news] Цього разу вкрав старенькі жигулі у місцевого таксиста. «Феєрична» історія.

29-річний гонщик на краденій “сімці” потрапив у ДТП на Сумщині
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Випив, вкрав, в тюрму – стільки різних злочинів, а сценарій завжди один.

Чергова постановка розігралася у місті Ромнах на Сумщині.

У головній ролі страшенно заповзятий але, вочевидь, не надто розумний 29-річний чоловік.

Має дурну звичку – цупити чужі авто.

Ловиться щоразу, але не здається. Також по темі: П'яний чоловік викрав красуню наречену і повіз у невідомому напрямку

Цього разу вкрав старенькі жигулі у місцевого таксиста.

«Феєрична» історія.

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ICTV / Надзвичайні новини / 29-річний гонщик на краденій “сімці” потрапив у ДТП на Сумщині / 02.02.2022 19:21
02.02.2022 19:21

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