29-річний гонщик на краденій “сімці” потрапив у ДТП на Сумщині

Випив, вкрав, в тюрму – стільки різних злочинів, а сценарій завжди один.

Чергова постановка розігралася у місті Ромнах на Сумщині.

У головній ролі страшенно заповзятий але, вочевидь, не надто розумний 29-річний чоловік.

Має дурну звичку – цупити чужі авто.

Ловиться щоразу, але не здається. Також по темі: П'яний чоловік викрав красуню наречену і повіз у невідомому напрямку

Цього разу вкрав старенькі жигулі у місцевого таксиста.

«Феєрична» історія.