Дружина зарізала коханого в день його народження – криваве святкування на Черкащині

Довго і поволі назрівала трагедія на Черкащині.

До диких криків і п’яних скандалів в будинку подружжя сусіди вже звикли й того страшного дня ніхто навіть не наважився кликати копів.

А дарма. Вона зарізала свого коханого просто в день його народження. Також по темі: На Черкащині вибух убив 14-річного школяра за день до дня народження

Подружжя святкувало іменини, жінка накрила на стіл, аж раптом такі пристрасті спалахнули, що божевільна схопила ніж і шматувала свого благовірного, куди бачила.

А потім з тим же ножем бігала селом, мов ошпарена і хизувалася скоєним!

Навіть погрожувала усім довкола розправою.

Чи встигли спинити навіжену, аби не накоїла ще більшого лиха?

Чи вижив її чоловік?

Що за біс вселився у його дружину?

Кривавий фільм жахів.