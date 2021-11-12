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Video: Дружина зарізала коханого в день його народження – криваве святкування на Черкащині

Довго і поволі назрівала трагедія на Черкащині. До диких криків і п’яних скандалів в будинку подружжя сусіди вже звикли й того страшного дня ніхто навіть не наважився кликати копів. А дарма. Вона зарізала свого коханого просто в день його народження.[read_more_news] Подружжя святкувало іменини, жінка накрила на стіл, аж раптом такі пристрасті спалахнули, що божевільна схопила ніж і шматувала свого благовірного, куди бачила. А потім з тим же ножем бігала селом, мов ошпарена і хизувалася скоєним! Навіть погрожувала усім довкола розправою. Чи встигли спинити навіжену, аби не накоїла ще більшого лиха? Чи вижив її чоловік? Що за біс вселився у його дружину? Кривавий фільм жахів.

Дружина зарізала коханого в день його народження – криваве святкування на Черкащині
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Довго і поволі назрівала трагедія на Черкащині.

До диких криків і п’яних скандалів в будинку подружжя сусіди вже звикли й того страшного дня ніхто навіть не наважився кликати копів.

А дарма. Вона зарізала свого коханого просто в день його народження. Також по темі: На Черкащині вибух убив 14-річного школяра за день до дня народження

Подружжя святкувало іменини, жінка накрила на стіл, аж раптом такі пристрасті спалахнули, що божевільна схопила ніж і шматувала свого благовірного, куди бачила.

А потім з тим же ножем бігала селом, мов ошпарена і хизувалася скоєним!

Навіть погрожувала усім довкола розправою.

Чи встигли спинити навіжену, аби не накоїла ще більшого лиха?

Чи вижив її чоловік?

Що за біс вселився у його дружину?

Кривавий фільм жахів.

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ICTV / Надзвичайні новини / Дружина зарізала коханого в день його народження – криваве святкування на Черкащині / 12.11.2021 19:46
12.11.2021 19:46

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