Жена зарезала любимого в день его рождения — кровавое празднование в Черкасской области

Крупный пожар в Черкасской области — горела хлебопекарня
Пьяный военный за рулем попал в ДТП в Черкасской области
В Черкасской области 14-летнего парня разорвало взрывом за день до его дня рождения
Мужчину с перерезанным горлом нашли в луже собственной крови на Черкасщине
Изверг свою безумную ярость выплеснул на родственника — убийство в Черкасской области
Разбивают дороги, разрушают дома! В Черкасской области люди жалуются на огромные многотонные фуры
Внук в коме из-за бабушки? Черкассы всколыхнула шокирующая история 7-летнего мальчика
Исчез после ночной поездки со взрослым соседом — как искали 13-летнего парня из Черкасской области