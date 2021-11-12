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Video: Жена зарезала любимого в день его рождения — кровавое празднование в Черкасской области

Долго и медленно назревала трагедия в Черкасской области. К диким крикам и пьяным скандалам в доме супругов соседи уже привыкли и в тот страшный день никто даже не решился звать копов. А зря. Она зарезала своего любимого прямо в день его рождения.[read_more_news] Супруги праздновали именины, женщина накрыла на стол, и вдруг такие страсти вспыхнули, что сумасшедшая схватила нож и терзала своего благоверного, куда видела. А потом с тем же ножом бегала по селу, словно ошпаренная и кичилась совершенным! Даже угрожала всем вокруг расправой. Успели ли остановить взбалмошную, чтобы не натворила еще большей беды? Выжил ли ее муж? Что за бес вселился в его жену? Кровавый фильм ужасов.

Жена зарезала любимого в день его рождения — кровавое празднование в Черкасской области
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Долго и медленно назревала трагедия в Черкасской области.

К диким крикам и пьяным скандалам в доме супругов соседи уже привыкли и в тот страшный день никто даже не решился звать копов.

А зря. Она зарезала своего любимого прямо в день его рождения. Также по теме: В Черкасской области 14-летнего парня разорвало взрывом за день до его дня рождения

Супруги праздновали именины, женщина накрыла на стол, и вдруг такие страсти вспыхнули, что сумасшедшая схватила нож и терзала своего благоверного, куда видела.

А потом с тем же ножом бегала по селу, словно ошпаренная и кичилась совершенным!

Даже угрожала всем вокруг расправой.

Успели ли остановить взбалмошную, чтобы не натворила еще большей беды?

Выжил ли ее муж?

Что за бес вселился в его жену?

Кровавый фильм ужасов.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Жена зарезала любимого в день его рождения — кровавое празднование в Черкасской области / 12.11.2021 19:46
12.11.2021 19:46

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