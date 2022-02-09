Дружина напоїла та зарубала чоловіка, якому віддала найкращі роки свого життя

Розрубала чоловікові голову сокирою, коли той заснув.

Моторошна розправа сталася на Одещині.

Важко уявити, що такий жорстокий злочин могла спланувати та виконати звичайна 56-річна жінка.

Вона власноруч убила чоловіка, з яким прожила все життя і народила аж трьох дітей.

Чим же убитий так допік нещасній, що змусив її перетворитися на ката? Також по темі: Зарізала коханого, рятуючи своє життя? Криваві ревнощі у Вараші

Чи насправді жінка детально все спланувала та холоднокровно помстилася загиблому.

Нашій Ользі Длужневській вдалося особисто поспілкуватися з підозрюваною.

Її слова не залишать вас байдужими до цієї трагічної історії.