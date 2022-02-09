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Video: Жена напоила и зарубила мужчину, которому отдала лучшие годы своей жизни

Разрубила мужу голову топором, когда тот заснул. Жуткая расправа произошла в Одесской области. Трудно представить, что такое жестокое преступление могла спланировать и выполнить обычная 56-летняя женщина. Она собственноручно убила мужчину, с которым прожила всю жизнь и родила троих детей.[read_more_news] Действительно ли женщина подробно все спланировала и хладнокровно отомстила погибшему. Нашей Ольге Длужневской удалось лично пообщаться с подозреваемой. Ее слова не оставят вас равнодушными к этой трагической истории.

Жена напоила и зарубила мужчину, которому отдала лучшие годы своей жизни
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Разрубила мужу голову топором, когда тот заснул.

Жуткая расправа произошла в Одесской области.

Трудно представить, что такое жестокое преступление могла спланировать и выполнить обычная 56-летняя женщина.

Она собственноручно убила мужчину, с которым прожила всю жизнь и родила троих детей. Также по теме: Зарезала любимого, спасая свою жизнь? Кровавая ревность в Вараше

Действительно ли женщина подробно все спланировала и хладнокровно отомстила погибшему.

Нашей Ольге Длужневской удалось лично пообщаться с подозреваемой.

Ее слова не оставят вас равнодушными к этой трагической истории.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Жена напоила и зарубила мужчину, которому отдала лучшие годы своей жизни / 09.02.2022 20:01
09.02.2022 20:01

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