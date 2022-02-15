Депутат Київради Владислав Трубіцин став героєм корупційного скандалу

Хто гучніше за інших кричить про несправедливість, той часом до неї безпосередньо й причетний.

Депутат Київради Владислав Трубіцин так голосно трубив про необхідність очищення Києва від незаконних МАФів.

І тиць – сам став головним героєм корупційного скандалу!

Його та ще п’ятьох спільників підозрюють в організації тіньових схем. Також по темі: Вся правда про ДТП з кортежем одного з найбагатших українців Олександра Ярославського

Днями одного з учасників оборудки затримали на гарячому під час отримання хабаря у сумі більше мільйона гривень!

Звісно, сам депутат навіть не хоче думати про те, що він у статусі головного підозрюваного.

Чи зумів гідно прийняти цей удар народний обранець?

Чи може шукав крайніх?

Оце так баталії розігралися в суді.