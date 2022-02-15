Депутат Киевсовета Владислав Трубицин стал героем коррупционного скандала

Кто громче других кричит о несправедливости, тот порой к ней напрямую и причастен.

Депутат Киевсовета Владислав Трубицын так громко трубил о необходимости очищения Киева от незаконных МАФов.

И тыц – сам стал главным героем коррупционного скандала!

Его и еще пятеро сообщников подозревают в организации теневых схем. Также по теме: Вся правда о ДТП с кортежем одного из самых богатых украинцев Александра Ярославского

На днях одного из участников сделки задержали с поличным во время получения взятки в сумме более миллиона гривен!

Конечно, сам депутат даже не хочет думать о том, что он находится в статусе главного подозреваемого.

Сумел ли достойно принять этот удар народный избранник?

Может, искал крайних?

Вот так баталии разыгрались в суде.