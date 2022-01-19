Батько підкрався до рідних синів з ножем – вижити вдалось не всім

На Хмельниччині двоє чоловіків прийшли навідати свого батька.

Той чекав на нащадків із хлібом-сіллю, стіл накрив.

А потім підкрався до рідних дітей зі спини і почав нещадно кремсати, наче м’ясник! Також по темі: Батько не витримав спільного пекельного життя і відправив сина на той світ - вбивство у Києві

Старшому ще вирватися вдалося, а от у молодшого більше не було шансів на життя.

За що чоловік вирішив убити своїх рідних синів?

Невже він усе спланував?

Це просто жах.