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Video: Батько підкрався до рідних синів з ножем – вижити вдалось не всім

На Хмельниччині двоє чоловіків прийшли навідати свого батька. Той чекав на нащадків із хлібом-сіллю, стіл накрив. А потім підкрався до рідних дітей зі спини і почав нещадно кремсати, наче м'ясник![read_more_news] Старшому ще вирватися вдалося, а от у молодшого більше не було шансів на життя. За що чоловік вирішив убити своїх рідних синів? Невже він усе спланував? Це просто жах.

Батько підкрався до рідних синів з ножем – вижити вдалось не всім
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На Хмельниччині двоє чоловіків прийшли навідати свого батька.

Той чекав на нащадків із хлібом-сіллю, стіл накрив.

А потім підкрався до рідних дітей зі спини і почав нещадно кремсати, наче м’ясник! Також по темі: Батько не витримав спільного пекельного життя і відправив сина на той світ - вбивство у Києві

Старшому ще вирватися вдалося, а от у молодшого більше не було шансів на життя.

За що чоловік вирішив убити своїх рідних синів?

Невже він усе спланував?

Це просто жах.

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ICTV / Надзвичайні новини / Батько підкрався до рідних синів з ножем – вижити вдалось не всім / 19.01.2022 20:20
19.01.2022 20:20

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