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Video: Отец подкрался к родным сыновьям с ножом со спины – выжить удалось не всем

В Хмельницкой области двое мужчин пришли навестить своего отца. Тот ждал потомков с хлебом-солью, стол накрыл. А потом подкрался к родным детям со спины и начал беспощадно резать как мясник! [read_more_news] Старшему еще удалось вырваться, а вот у младшего больше не было шансов на жизнь. За что мужчина решил убить своих родных сыновей? Неужели он все спланировал? Это просто ужас.

Отец подкрался к родным сыновьям с ножом со спины – выжить удалось не всем
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В Хмельницкой области двое мужчин пришли навестить своего отца.

Тот ждал потомков с хлебом-солью, стол накрыл.

А потом подкрался к родным детям со спины и начал беспощадно резать как мясник!  Также по теме: Отец не выдержал жизни в аду и отправил сына в мир иной - убийство в Киеве

Старшему еще удалось вырваться, а вот у младшего больше не было шансов на жизнь.

За что мужчина решил убить своих родных сыновей?

Неужели он все спланировал?

Это просто ужас.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Отец подкрался к родным сыновьям с ножом со спины – выжить удалось не всем / 19.01.2022 20:20
19.01.2022 20:20

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