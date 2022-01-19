Отец подкрался к родным сыновьям с ножом со спины – выжить удалось не всем

В Хмельницкой области двое мужчин пришли навестить своего отца.

Тот ждал потомков с хлебом-солью, стол накрыл.

А потом подкрался к родным детям со спины и начал беспощадно резать как мясник! Также по теме: Отец не выдержал жизни в аду и отправил сына в мир иной - убийство в Киеве

Старшему еще удалось вырваться, а вот у младшего больше не было шансов на жизнь.

За что мужчина решил убить своих родных сыновей?

Неужели он все спланировал?

Это просто ужас.