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Video: Отец не выдержал жизни в аду и отправил сына в мир иной — убийство в Киеве

От такого ужаса стынет кровь. Иногда родные люди - злее жестоких зверей. Страшная расправа в Киеве. Отец зарезал своего родного сына. Все произошло вечером, когда оба были дома.[read_more_news] Смертельными для 30-летнего парня стали удары ножом в грудь и спину. Соседи шокированы поступком мужчины, но, что удивительно сочувствуют именно ему. Уверены, ухватился за нож бедный не спроста, потому что сын превратил его жизнь в ад. Что же там произошло на самом деле взыскал Игорь Шумик.

Отец не выдержал жизни в аду и отправил сына в мир иной — убийство в Киеве
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От такого ужаса стынет кровь.

Иногда родные люди — злее жестоких зверей.

Страшная расправа в Киеве.

Отец зарезал своего родного сына.

Все произошло вечером, когда оба были дома. Также по теме: Зарезал отца и маму! Супругов похоронят в день рождения сына-убийцы

Смертельными для 30-летнего парня стали удары ножом в грудь и спину.

Соседи шокированы поступком мужчины, но, что удивительно сочувствуют именно ему.

Уверены, ухватился за нож бедный не спроста, потому что сын превратил его жизнь в ад.

Что же там произошло на самом деле взыскал Игорь Шумик.

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ICTV / Чрезвычайные новости / Отец не выдержал жизни в аду и отправил сына в мир иной — убийство в Киеве / 11.10.2021 19:39
11.10.2021 19:39

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