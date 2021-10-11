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Video: Батько не витримав спільного пекельного життя і відправив сина на той світ – вбивство у Києві

Від такого жахіття холоне кров. Іноді найрідніші люди – лютіші за найжорстокіших звірів. Страшна розправа у Києві. Батько зарізав свого рідного сина. [read_more_news] Все сталося ввечері, коли обоє були вдома. Смертельними для 30-річного хлопця стали удари ножем в груди та спину. Сусіди шоковані вчинком чоловіка, але, що дивно співчувають саме йому. Впевнені вхопився за ніж бідолашний не спроста, бо син перетворив його життя на пекло. Що ж там сталося насправді вивідував Ігор Шумик.

Батько не витримав спільного пекельного життя і відправив сина на той світ – вбивство у Києві
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Від такого жахіття холоне кров.

Іноді найрідніші люди – лютіші за найжорстокіших звірів.

Страшна розправа у Києві.

Батько зарізав свого рідного сина.  Також по темі: Зарізав тата і маму! Подружжя поховають у день народження сина-вбивці

Все сталося ввечері, коли обоє були вдома.

Смертельними для 30-річного хлопця стали удари ножем в груди та спину.

Сусіди шоковані вчинком чоловіка, але, що дивно співчувають саме йому.

Впевнені вхопився за ніж бідолашний не спроста, бо син перетворив його життя на пекло.

Що ж там сталося насправді вивідував Ігор Шумик.

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ICTV / Надзвичайні новини / Батько не витримав спільного пекельного життя і відправив сина на той світ – вбивство у Києві / 11.10.2021 19:39
11.10.2021 19:39

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