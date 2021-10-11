Батько не витримав спільного пекельного життя і відправив сина на той світ – вбивство у Києві

Від такого жахіття холоне кров.

Іноді найрідніші люди – лютіші за найжорстокіших звірів.

Страшна розправа у Києві.

Батько зарізав свого рідного сина. Також по темі: Зарізав тата і маму! Подружжя поховають у день народження сина-вбивці

Все сталося ввечері, коли обоє були вдома.

Смертельними для 30-річного хлопця стали удари ножем в груди та спину.

Сусіди шоковані вчинком чоловіка, але, що дивно співчувають саме йому.

Впевнені вхопився за ніж бідолашний не спроста, бо син перетворив його життя на пекло.

Що ж там сталося насправді вивідував Ігор Шумик.