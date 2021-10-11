Батько не витримав спільного пекельного життя і відправив сина на той світ – вбивство у Києві

Роздягнув і знімав на телефон – шокуючі подробиці вбивства жінки у Кременчуці
Свекор, захищаючись, підрізав кремезного зятя ножем
Погана кров? Син помстився батькові за роки страждань нечуваним вбивством
Загадкова загибель відомого судді Віталія Писанця – всі подробиці
Вбивство успішної 36-річної красуні та її 13-річної доньки шокувало увесь Житомир
Нещадний вбивця 102 рази проштрикнув ножем свою жертву
Вбивство 30-річної Юлії Козак – апеляційний суд оголосив вердикт чоловікові та його сестрі
Таємнича смерть білоруського опозиціонера Віталія Шишова в Києві – всі подробиці