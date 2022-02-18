Батько і сини не поділили шмат м’яса – весь будинок залило людською кров’ю

Жахлива сімейна трагедія на Тернопільщині.

Батько і два його сини не поділили, навіть страшно уявити що, шмат м’яса.

Молодший, як тоді йому здалося, аби встановити справедливість, взявся за ніж, але не для того, щоб поділити порівну свіжину.

В результаті весь будинок залитий кров’ю найрідніших людей. Також по темі: У Рівному вирішили долю парубків, які відправили батька двох дітей на той світ

Батька він зарізав, а брата покалічив.

Зараз за його життя борються лікарі, але жодних прогнозів не дають, у нього вкрай важкий стан.