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Video: Батько і сини не поділили шмат м’яса – весь будинок залило людською кров’ю

Жахлива сімейна трагедія на Тернопільщині. Батько і два його сини не поділили, навіть страшно уявити що, шмат м’яса. Молодший, як тоді йому здалося, аби встановити справедливість, взявся за ніж, але не для того, щоб поділити порівну свіжину. В результаті весь будинок залитий кров’ю найрідніших людей. [read_more_news] Батька він зарізав, а брата покалічив. Зараз за його життя борються лікарі, але жодних прогнозів не дають, у нього вкрай важкий стан.

Батько і сини не поділили шмат м’яса – весь будинок залило людською кров’ю
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Жахлива сімейна трагедія на Тернопільщині.

Батько і два його сини не поділили, навіть страшно уявити що, шмат м’яса.

Молодший, як тоді йому здалося, аби встановити справедливість, взявся за ніж, але не для того, щоб поділити порівну свіжину.

В результаті весь будинок залитий кров’ю найрідніших людей. Також по темі: У Рівному вирішили долю парубків, які відправили батька двох дітей на той світ

Батька він зарізав, а брата покалічив.

Зараз за його життя борються лікарі, але жодних прогнозів не дають, у нього вкрай важкий стан.

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ICTV / Надзвичайні новини / Батько і сини не поділили шмат м’яса – весь будинок залило людською кров’ю / 18.02.2022 20:02
18.02.2022 20:02

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