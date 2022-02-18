Отец и сыновья не поделили кусок мяса – весь дом залило кровью

Ужасная семейная трагедия в Тернопольской области.

Отец и два его сына не поделили, даже страшно представить, что кусок мяса.

Младший, как тогда показалось, чтобы установить справедливость, взялся за нож, но не для того, чтобы поделить поровну свежину.

В результате весь дом залит кровью самых родных людей. Также по теме: В Ровно решили судьбу парней, отправивших отца двух детей на тот свет

Отца он зарезал, а брата покалечил.

Сейчас за его жизнь борются врачи, но никаких прогнозов не дают, у него очень тяжелое состояние.