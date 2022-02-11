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Video: Банда крадіїв тероризує мешканців Київщини – привласнюють все, що погано лежить

На Київщині від крадіїв так просто не відкараскаєшся! Вони лізуть на подвір'я - нахабно, наче господарі, і просто беруть усе, що впаде в око. Місцеві ж хапаються за голови! Бо це вже більше схоже на якийсь середньовічний тероризм! Відкрито забирають у людей будівельний інструмент і будь-які більш-менш цінні речі.[read_more_news] Забирають навіть великі мотоблоки, які не так просто транспортувати непомітно! За півтора тижня - по чотири напади! Постраждалі звинувачують поліцію у бездіяльності! А правоохоронці та староста села - уявіть собі - покладають частину вини на самих жителів! Як це так?! Самі зараз усе побачите!

Банда крадіїв тероризує мешканців Київщини – привласнюють все, що погано лежить
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На Київщині від крадіїв так просто не відкараскаєшся!

Вони лізуть на подвір’я – нахабно, наче господарі, і просто беруть усе, що впаде в око.

Місцеві ж хапаються за голови!

Бо це вже більше схоже на якийсь середньовічний тероризм!

Відкрито забирають у людей будівельний інструмент і будь-які більш-менш цінні речі. Також по темі: 29-річний гонщик на краденій "сімці" потрапив у ДТП на Сумщині

Забирають навіть великі мотоблоки, які не так просто транспортувати непомітно!

За півтора тижня – по чотири напади!

Постраждалі звинувачують поліцію у бездіяльності!

А правоохоронці та староста села – уявіть собі – покладають частину вини на самих жителів!

Як це так?! Самі зараз усе побачите!

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ICTV / Надзвичайні новини / Банда крадіїв тероризує мешканців Київщини – привласнюють все, що погано лежить / 11.02.2022 20:03
11.02.2022 20:03

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