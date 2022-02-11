Банда воров терроризирует жителей Киевщины — присваивают все, что плохо лежит

В Киевской области от воров так просто не отделаешься!

Они лезут во двор — нагло, как хозяева, и просто берут все, что бросится в глаза.

Местные же хватаются за головы!

Это уже больше похоже на какой-то средневековый терроризм!

Открыто забирают у людей строительный инструмент и любые более-менее ценные вещи. Также по теме: 29-летний гонщик на краденой "семерке" попал в ДТП в Сумской области

Убирают даже большие мотоблоки, которые не так просто транспортировать незаметно!

За полторы недели – по четыре нападения!

Пострадавшие обвиняют полицию в бездействии!

А правоохранители и староста села – представьте себе – возлагают часть вины на самих жителей!

Как это так? Сами сейчас все увидите!