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Video: Банда воров терроризирует жителей Киевщины — присваивают все, что плохо лежит

В Киевской области от воров так просто не отделаешься! Они лезут во двор - нагло, как хозяева, и просто берут все, что бросится в глаза. Местные же хватаются за головы! Это уже больше похоже на какой-то средневековый терроризм! Открыто забирают у людей строительный инструмент и любые более-менее ценные вещи.[read_more_news] Убирают даже большие мотоблоки, которые не так просто транспортировать незаметно! За полторы недели – по четыре нападения! Пострадавшие обвиняют полицию в бездействии! А правоохранители и староста села – представьте себе – возлагают часть вины на самих жителей! Как это так? Сами сейчас все увидите!

Банда воров терроризирует жителей Киевщины — присваивают все, что плохо лежит
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В Киевской области от воров так просто не отделаешься!

Они лезут во двор — нагло, как хозяева, и просто берут все, что бросится в глаза.

Местные же хватаются за головы!

Это уже больше похоже на какой-то средневековый терроризм!

Открыто забирают у людей строительный инструмент и любые более-менее ценные вещи. Также по теме: 29-летний гонщик на краденой "семерке" попал в ДТП в Сумской области

Убирают даже большие мотоблоки, которые не так просто транспортировать незаметно!

За полторы недели – по четыре нападения!

Пострадавшие обвиняют полицию в бездействии!

А правоохранители и староста села – представьте себе – возлагают часть вины на самих жителей!

Как это так? Сами сейчас все увидите!

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ICTV / Чрезвычайные новости / Банда воров терроризирует жителей Киевщины — присваивают все, что плохо лежит / 11.02.2022 20:03
11.02.2022 20:03

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