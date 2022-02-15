Багатодітну матір виганяють із батьківської хати на Прикарпатті

Телефон і гаманець якщо вкрадуть – дуже образливо.

А тут, уявіть, – жінка повернулася в батьківський дім, а він вже належить іншій людині.

На Прикарпатті виселяють багатодітну матір.

33-річна Уляна та шестеро дітей можуть опинитися без даху над головою.

А все через сусіда, який начебто придбав земельну ділянку, яка була у власності батька жінки.

Земля, до речі, там непроста. Також по темі: У рабство до власної племінниці! Дві бабусі стали жертвами рідної аферистки

Нещодавно вона стрімко підскочила в ціні, бо незабаром у тих краях має вирости лижний курорт.

Чи дійсно сусід купив те обійстя?

Як так сталося, що спадщину поділили без спадкоємиці?

І, зрештою, що таке зрада найріднішої людини?

Нікому не побажаю пережити цей досвід.